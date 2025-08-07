Maru Campos revisa con gabinete avance de estrategia contra el sarampión

A la fecha, el Gobierno del Estado ha aplicado 431 mil 561 vacunas; la Gobernadora invita a padres de familia a inmunizar a sus hijos, especialmente de 6 a 12 meses de nacidos

En sesión de trabajo con miembros de su gabinete, la gobernadora Maru Campos los llamó a que, cada uno desde su ámbito de influencia, intensifiquen las acciones de la estrategia que Gobierno del Estado emprende contra el sarampión en la entidad.

La mandataria dijo que continuará la estrategia con acciones como la vacunación casa por casa, cobertura de jornaleros agrícolas y sus familias, el trabajo intersecretarial, cobertura en la Sierra Tarahumara, así como el insistir en la obligatoriedad de la cartilla de vacunación en el regreso a clases.

Dijo que la atención médica se ha reforzado gracias a las jornadas de vacunación, equipamiento, capacitación y las labores de colaboración institucional de las secretarías del Trabajo, de Educación, Turismo, Desarrollo Humano y Bien Común, y el DIF Estatal.

La titular del Ejecutivo reiteró la importancia de incentivar a la ciudadanía para que acuda a aplicarse el biológico; la meta será cubrir a 28 mil infantes del estado en las próximas semanas, particularmente los menores de entre 6 y 12 meses de edad.

Además de mantener la presencia de brigadas de vacunación en municipios como Ojinaga, Delicias y Camargo, así como los ubicados en la Sierra Tarahumara.

A la fecha, el Gobierno del Estado ha aplicado 431 mil 561 vacunas contra el sarampión en los 67 municipios, a través de 110 brigadas con 220 vacunadores y ha puesto en marcha campañas de concientización, cultura de prevención y cuidado colectivo, que serán reforzadas en días siguientes.

La aplicación gratuita de la dosis continuará en los hospitales, centros de salud y en los módulos temporales habilitados en plazas comerciales, y en diversos espacios públicos.