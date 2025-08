Se unen sector público y privado en la lucha contra la corrupción

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua (CANACO) llevaron a cabo la firma del Convenio de Colaboración, con el objetivo de fortalecer la integridad institucional y empresarial en Chihuahua, así como de involucrar de manera activa al sector productivo en la prevención y combate de la corrupción.

Este convenio establece una agenda de trabajo conjunta entre ambas instituciones, mediante la cual, la Fiscalía Anticorrupción ofrecerá capacitación, las herramientas prácticas, formación especializada y mecanismos de diagnóstico dirigidos a los empresarios afiliados a CANACO, con el fin de blindar sus actividades ante posibles riesgos de corrupción, fomentar una cultura de legalidad y transparencia, fortaleciendo así la confianza en la inversión privada y productiva.

Durante el acto protocolario, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que la corrupción no solo daña al Estado mismo, sino también al entorno económico y social de toda la sociedad, ya que se disminuyen las oportunidades y se debilita el crecimiento sostenible. “Este convenio no busca imponer, sino dialogar y construir juntos un modelo social que enfrente la corrupción y sus efectos con valor y convicción. No buscamos castigar indiscriminadamente, sino construir capacidades colectivas que erradiquen las condiciones que permiten que la corrupción exista y prevalezca.”, puntualizó.

El Fiscal Valenzuela subrayó, que la lucha contra la corrupción no es solo una tarea institucional, sino una corresponsabilidad que debe involucrar a empresas, autoridades y ciudadanía civil y organizada, por eso estoy convencido, que: “Las empresas deben ser parte de la solución, no del problema” y hoy, con este acuerdo estamos demostrando con hechos aquí en Chihuahua, que queremos un mejor Estado y un mejor País para bien de todos”.

Como parte de los compromisos adquiridos, la Fiscalía Anticorrupción ofrecerá a los socios de la Cámara, talleres, cursos, conferencias y herramientas de autodiagnóstico sobre temas como ética empresarial, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, especialmente diseñadas para atender las necesidades del sector privado. Tiene la intención de promover una cultura de legalidad y transparencia dentro de las organizaciones privadas que le dan viabilidad y desarrollo económico a la sociedad chihuahuense.

Por parte del presidente de CANACO, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, destacó “que este acuerdo representa un paso firme hacia un entorno empresarial más ético, competitivo y socialmente responsable. Agradeció a la Fiscalía Anticorrupción su voluntad de construir desde el diálogo y la colaboración para consolidar los esfuerzos de la transparencia y la ética desde nuestra responsabilidad”.

Este convenio reafirma el papel clave de las cámaras empresariales como espacios legítimos de organización y participación ciudadana y defensa de intereses comunes, y abre una nueva etapa de colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción y el sector privado, en favor de una sociedad más exigente, íntegra, transparente y con mejores condiciones para el desarrollo económico y social.

Tanto el Fiscal Anticorrupción como el líder empresarial coincidieron que las instituciones deben fortalecerse de manera permanente y no debilitarse, por eso el combate a la corrupción debe ser integral y pasa por la prevención en todos y de todos para que no caigamos en un sistema de cleptocracia.

“Con estas acciones la CANACO y la Fiscalía Anticorrupción sellan un compromiso trascendente de manera conjunta, por la prevención de los delitos por hechos de corrupción, lo que se traduce en resultados tangibles y en certeza jurídica para la inversión privada”, concluyó el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela.