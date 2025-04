Hijos de policías y bomberos reconocen labor de sus papás, mencionan sentirse orgullosos.

En el marco de Día del Niñez, hijas e hijos de policías y bomberos manifiestan el gran orgullo que sienten de tener papás y mamás héroes y heroínas, quienes diariamente salen a brindar seguridad a los demás.

Las y los niños reciben halagos de parte de sus compañeros de escuela o amiguitos cercanos, cuando éstos se enteran de los oficios que sus padres realizan para cuidarlos a ellos y sus familias en la ciudad.

Ser bombero o policía son dos de las profesiones favoritas y más anheladas entre las y los niños, pues los ven como modelos de heroicidad por su valentía y fortaleza al combatir incendios o luchar contra los delincuentes.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y sus elementos, que incluye a mujeres y hombres bomberos y policías, ha sido a lo largo de la historia parte elemental para garantizar la seguridad de casi un millón de habitantes de la capital y áreas rurales que componen la demarcación municipal, convirtiéndola en una corporación modelo a nivel nacional

Para dignificar el trabajo de las y los uniformados, días atrás la DSPM organizó una celebración para las y los niños en un conocido lugar de diversión, que busca promover la sana convivencia y la unión familiar entre sus oficiales.

Al ser cuestionados sobre la labor que realizan al servicio de los demás, los infantes no dudaron en expresar su felicidad y emoción y coincidieron en querer seguir los pasos de quienes ahorita son su ejemplo para un día convertirse en un reflejo de ellos y servir y proteger a la sociedad en la cual se desenvuelven, como lo promueve el principal lema de la dependencia.

Eithan, hijo de la agente municipal Katherine Campos

“Siento muy chido que mi mamá sea policía, me gusta verla con su chaleco y uniforme. Mis amigos me preguntan qué hace ella y les digo que investiga casos y atrapa a los ladrones de carros. Quiero ser policía como ella para poder ayudar a los demás. La quiero mucho y quiero que esté siempre conmigo”.

Sebastián, hijo del bombero Jesús Cereceres

“Me gusta el trabajo de mi papá, porque rescata vidas y apaga incendios. Me gusta mucho su equipo para trabajar y siento mucho orgullo por él. Mis compañeros cada vez quieren saber qué hace él en la estación. Me gustaría entrar a la academia y que mi papá me pusiera mi placa cuando me gradúe.”

Camila, hija de la bombera Cinthia Ávalos

“Con su uniforme mi mamá se ve muy bonita, me siento orgullosa, pues ella puede ayudar personas si algo les pasa. También quiero ser como mi mamá, porque apaga incendios, rescata personas y animales. Está muy chido lo que hace.”