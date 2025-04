Sheinbaum inicia programa de Vivienda para el Bienestar en Cancún.

Excélsior

Ximena Mejía

Claudia Sheinbaum inició el programa Vivienda para el Bienestar en Cancún, beneficiando a más de 36 mil familias en Quintana Roo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició el programa de vivienda en Quintana Roo, donde aseguró que “la vivienda en México es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía ni un privilegio”.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum celebró que el Infonavit permitirá a los trabajadores que ganan uno o dos salarios mínimos acceder a créditos de vivienda y el FOVISSSTE comenzará a construir vivienda, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda tiene 0% de tasa de interés.

“Hay algo muy importante que es que ya no solamente es el crédito de la vivienda, es decir, ya no solamente te dan dinero y tú encuentras a ver dónde vas a escoger tu vivienda. Ya no es con los desarrollos inmobiliarios que se hacían antes. Ahora no solo se ofrece el crédito, sino que se da la vivienda en unidades habitacionales que son dignos, que son justos para el pueblo de México. Son casas de por lo menos 60 metros cuadrados, no los huevitos aquellos de 35 metros cuadrados que se hicieron durante tantos años”, expresó en el caso del Infonavit.

El Programa de Vivienda del Bienestar pretende beneficiar a más de 36 mil familias en Quintana Roo. La Jefa del Ejecutivo destacó que el programa nacional de vivienda incrementó su meta de un millón a un millón 100 mil unidades a nivel nacional.

La Presidenta Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la ciudadanía a votar el próximo 1 de junio en la elección del Poder Judicial, al considerar que México es el país más democrático al elegir a los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También reiteró el mensaje de soberanía del país ante las negociaciones con Estados Unidos para evitar los aranceles.