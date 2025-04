Evita sanciones por mal comportamiento en lugares públicos

Para evitar que las y los ciudadanos sean amonestados por realizar conductas inadecuadas y fuera de la legalidad cuando acudan a centros de recreo, especialmente durante esta temporada vacacional, el Gobierno Municipal a través del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Preventiva, pide acatar recomendaciones que les ayudarán a conducirse con civilidad y respeto.

A pesar de que en lugares como Cumbres de Majalca, presas, ríos o áreas naturales protegidas se permite el libre esparcimiento, es importante seguir reglas básicas de convivencia que buscan garantizar para todas y todos una estancia placentera y pacífica.

Derivado del Operativo Metropolitano Semana Santa 2025, que arrancó días atrás con el banderazo del alcalde Marco Bonilla, quienes sean sorprendidos realizando escándalos, consumiendo alcohol en áreas prohibidas, ingresando a cuerpos de agua o dañando la naturaleza o fauna, podrán ser multados o detenidos, por ello la importancia de conducirse con responsabilidad hacia sí mismos y hacia los demás visitantes, así lo dijo la bombera Zayra Terán.

La funcionaria exhortó a las y los visitantes a seguir estas recomendaciones y evitar contratiempos:

• No consumas bebidas embriagantes en áreas públicas

• Sé empático y respetuoso con los demás

• No lleves armas blancas ni de fuego

• No ingreses a nadar ni con vehículos a los cuerpos de agua

• Respeta la flora y fauna del lugar

• Recoge tus desperdicios y basura

• No escandalices con música alta o realizando maniobras peligrosas con tu automóvil

• Si realizas fogatas, apágalas totalmente al retirarte

• Ante cualquier emergencia, llama de inmediato al 9-1-1 o pide ayuda a los elementos en el lugar