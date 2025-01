La reforma de la justicia.

“Yo hago lo que quiero”

Hace un par de días mi capacidad de asombro se perdio totalmente, en los medios de comunicación “explico”, cual era el motivo por el cual el Tribunal Electoral se sustituía el Comité de Evaluación para la Elección de Jueces y Magistrados en lo que respesta al Poder Judicial de la Federación derivado que la Suprema Corte de Juticia atentiendo diverso amparos en la cual se ordeno la suspención del procemiento para la elección, sin más el Tribunal Electoral determino que la elección para los “partipantes en la tombola”, lo asume el Poder Legistavio y que Corte no era competente para conocer asuntos relacionados de asuntos electorales. Lo repito esto lo manifesto una magistrado dando una explicación pendeja sobre porque el Poder Legislativo que la verdad a medias no lo entendí, soy abogado pero mi sentido común me dejo sin entendimiento o razonamiento alguno. Como le digo a mis alumnos si exite una lista de profesores, litigantes me encuentro al final, pero despues de escuchar estas barbaridades me “incribire en este proceso de elección de juzgadores”, desde un inicio destrozo el estado de derecho, la división de poderes todas y cada una de las Constuciones que eran la base de nuestra convivencia en sociedad.

No acabo de compreder como Morena de cualquier nivel de gobierno del desde la presidente por omisión o acción se olvidaron de todos los muertos en México durante su historia tuvieron el propósito de crear instituciones fuertes para proteger a los ciudadanos frente al Estado. Esto fue olvidado, logros de libertad surgen de la Revolución Francesa. Cuando menos a los dirigentes de Morena habra que regresarlos a la primaria para que vuelvan a repasar la historia de nuestro país. Ya es mucho lo comentado en los diversos tratadios en donde señalado los problemas a las reformas a la Constitución en especia al Poder Judical Federal, Tribunales de los Estados

Es difiícil cuales seran los efectos de las reformas a la Constutución, normas secundarias y criterios de las instituciones para resolver los conflictos que se sucitan entre gobernados y gobernantes. En este punto aún falta las reformas a la Ley de Amparo, que Dios nos agarre confesados.

La Revolución Francesa frente al olvido a los Poderes Legisativo y Ejecutivo.

(Un poco de historia)

En un primer momento, la Revolución reformó radicalmente la justicia, siguiendo la estela de la Ilustración y la obra de Cesare Beccaria, autor del célebre Des délits et des peines ( 1764). La tortura fue abolida en Francia incluso antes de la Revolución, en 1788, por Luis XVI. Pero la justicia del Antiguo Régimen no era igualitaria ni transparente. Los nobles recibían penas más benévolas y la prisión estatal de la Bastilla simbolizaba la arbitrariedad real a los ojos del pueblo, que la tomó como blanco el 14 de julio de 1789.

Los juicios se abren al público y a los periodistas. Los jueces son elegidos y los acusados tienen derecho a una defensa gratuita. La Asamblea discute incluso la pena de muerte. Aunque no se abolió, se transformó el método de ejecución: se desarrolló la guillotina para eliminar el sufrimiento causado anteriormente por la horca o el hacha. Sobre todo, se reformó la ley por escrito para proteger a los ciudadanos de la injusticia, desde el ámbito familiar hasta la sociedad en su conjunto.

Amenazada en sus fronteras por la guerra en el extranjero y por la guerra civil en el interior, sobre todo en Occidente, la joven República temía por su propia supervivencia. El 10 de marzo de 1793 se creó el “Tribunal Penal Extraordinario” para juzgar los delitos políticos más graves. Comenzaba así el periodo conocido como el “Terror”.Seamos terribles para que el pueblo no tenga que serlo“: esta célebre frase de Danton refleja la idea de que los diputados que crearon el Tribunal Revolucionario querían romper el ciclo de la venganza y contener el riesgo de excesos: correspondía al Estado, en el marco de la ley, y no a los individuos, impartir justicia. El tribunal no ofrece ninguna posibilidad de recurso. Tampoco es un retorno a la justicia del Antiguo Régimen.

A los acusados se les lee su acusación en una audiencia pública. También tienen derecho a un abogado. Se puede llamar a testigos. Pero a medida que la situación del país se deteriora rápidamente, las posibilidades reales de defender la propia causa se reducen, la represión aumenta y la justicia revolucionaria se hace más ejecutiva. El 17 de septiembre de 1793 se aprueba la “ley de sospechosos” y se declara al gobierno revolucionario, es decir, excepcional, hasta que se alcance la paz. Estas nociones, deliberadamente vagas, suprimieron algunas libertades democráticas y no pudieron contener todos los excesos.

Entre junio y julio de 1794, la represión fue feroz: fue el “periodo del Gran Terror”, que condujo a la caída de Robespierre el 9 de Thermidor del año II.

Se me podra decir que esta poca de historia sobre la libertad y la justicia, suenen desacertados, lo puedo ententer, pera la historia del mundo en México se desato un ataque frontal y destrucción del Poder Judicial. Así como el acutal gobierno del partido oficial, no acata las resoluciones de los Tribunales de Control Constitucional, frente el ejemplo hagamos lo que se nos de la “gana”, todos violemos la normas. No pasa nada. Al tiempo.

