El lado obscuro de la ley.

“Mucho se habla de derechos humanos,

poco, nada casi de deberes humanos.

Primer deber humano;

respetar los derechos humanos.”

Jodorowsky

Con una gran elocuencia, bajo el que mantiene López Obrador y la regañada presidente, finalmente destrozaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del “pueblo”, ratificando a la inombrable fue señalada como la continuidad del mal desempeso, tambien organismos internacionales como la ONU, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, muchas más, solo permtiendo que se apliquen normas ya superadas por estos organismos incluyendo la Suprema Corte de Justicia, convertida en un subdito del los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya mucha tinta corre sobre este tema espinozo pero que seguira arrastrandose el lapiz, esperando algo de coherencia.

En los spots donde la Comisión de Derechos Humanos presume de sus “labores”, un numero determinado de recomendaciones, pero no dicen cuantas desecharon, archivaron, las que la autoridad le dio trámite, pero quien no acepto la recomendación y unas pocas en tramite. En estos informes a los ciudadanos señalando otros asuntos de carácter administrativo.

Me da vergüenza personal no ajena, que la flamante presidente de la CNDH, “presume la interposición de aproximadamente 184 acciones de inconsticionalidad, que de manera practica consiste el ejercicio de esta herramienta juridica para solicitar la incostitucionalidad de normas que la violentaten la Constitución”. Este informe si tienen vergüenza lo tienen deben eleminar de los medios de comunciación, el cual tutelaba el derechos de los ciudanos. Insisto López Obrador, presidente y con la mano ejecutura del poder legislativo eliminaron de tajo es medio de defensa que tenía el “pueblo”, dicen, ante las violaciones graves de nuestros Derechos Humanos. Ni propaganda pueden hacer. Es decir no saben que reformaron de la Constitución, pero eso sí la presidente de la Comisión presume lo que no sabe que presume.

El tema y el problema de fondo de la tesis es el entramado de la relacion miedo-modernidad-derechos, es decir, es el miedo juridico-politico y su ubicacion sociojuridica en la modernidad oculta, donde viven los sin-derechos, los sub-ciudadanos del miedo y/o aquellos sujetos infraintegrados. Una de las hipotesis de la que se parte es que resulta incongruente hablar de derechos humanos o derechos fundamentales, en el ambito de la modernidad oculta o modernidad ocultada por el miedo. En tal contexto se configuro una juridicidad debil, la cual ya se le impidio que los canales modernos del sistema juridico funcionen en condiciones favorables para garantizar la efectividad de los derechos. La aportacion metodologica es transdisciplinar para dar cuenta de una red conceptual compleja con relacion a los principales rasgos de la categoria de los sin-derechos: antropologia de los otros, derechos-miedos modernidad, violencia, ciudadania, exclusion, division socio-juridica del miedo, etc. En el contexto de la modernidad hay que entender por que el miedo cambia de sentido y por que sera un motivo central en la construccion del pensamiento juridico moderno.

Por otro lado oscuro de Morena y sus chiquitos constituyeron la legalización de la de normas que burlan la división de poderes, desde luego violaron nuestra propia Carta. Todos somos “pueblo”, no solo los de Morena, temos los mismos derechos. Pero hay que reconcer que nosotros y nuestros gobiernos hemos sido omisos en mantener y construir normas que no vulneren los derechos humanos. Donde estamos; ¿no se? Por lo pronto yo escribiendo un articulo que prosiblente nadie lo lea, pero lo hago con buenas intenciones aunque no lo parezca.

Morena al parecer da “golpes suaves” para terminar con el pasado y derrocar a los conservadores que socaban la democracia y derrocar a los gobiernos críticos de dicha nación, que ya no sabesmos si existen, eso si cobran en los puestos publicos. Este escenario desplanta futuros escenarios en la geografía económica y política de nuestro continente, sobre todo, en materia de Derechos Humanos, sin rumbo.

Las formas jurídicas determinan quién puede crear un acto jurídico, y el procedimiento que debe seguirse para que el acto exista. Esto excluye –en principio– que algún déspota iluminado, con pretensiones autoritarias o iliberales, imponga coactivamente sus caprichos si no es a través del procedimiento jurídicamente establecido.

Por su naturaleza limitadora, las formas jurídicas son vistas como estorbos para la justicia, y grilletes que limitan la esfera de acción de quienes buscan transformar el mundo en algo mejor a través del derecho

Una de las consecuencias del antiformalismo del constitucionalismo de los derechos es la desconfianza en el legislador, y la excesiva confianza en le ejecutivos. Los tribunales pierden su posición consitucional, ahora Morena actua como guardian de la correcta ejecución constitucional, con la correspondiente disminución del rol institucional de los otros órganos del Estado.

Aplicar estas constituciones provoca dos fenómenos:

Perfeccionar el derecho legislado, a través de la interpretación judicial, con arreglo a los principios constitucionales y a los derechos humanos;

Determinar judicialmente el contenido normativo de los derechos humanos y los principios de justicia desde la subjetividad de las preferencias políticas y morales de quienes integran altos tribunales.

Así, el legislativo y ejecutivo actúan como custodios del contenido constitucional. Desde esta posición acuerdan el significado que debe tener, e imponen sus misteriosos conocimientos –como sacerdotes constitucionales– como fuente de derecho. Esto supone la apropiación por parte de la casta sacerdotal de la norma suprema del ordenamiento y una atentado al principio democrático.

Siguiendo al jurista García Figueroa, cabe recordar lo siguiente: “A estas alturas de la historia ya deberíamos haber escarmentado lo poco edificante que resulta confiar la determinación de nuestros principios a toda suerte de chamanes.”

Justicia Agraria

A manera de comercial. Hace algunos meses critique con empeño al Tribunal Superior Agrario y a los Tribunales Unitarios con su complicidad afectando a los justiciables, litantes y demás que buscan justicia, en escencia campesinos.

Pues finalmente estan desmantelando a los Tribunales Agrarios, quienes se creian intocables ya empezo su hora. estan cerrando Tribunales Unitarios, ante la defiencia en la aplicación de la justicia, protegerse entre pares, archivando quejas en contra de magistrados, más aun, nunca fueron atendidas.

Con temos a equivorcarme los Tribunales Agrarios formaran parte del desmantelado Poder Judicial Federal. Ahora lo afirme, lo sigo sosteniendo. No soy guro. Pero menicione; “Al tiempo, y llego.”

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

X profesor_F