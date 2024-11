Va Ken Salazar vs AMLO: lo acusa de bloquear apoyo de EU e inversión en seguridad.

Reporte Índigo

Itzel Castañares

El diplomático acusó al exmandatario de no aceptar la ayuda de EU por 32 mdd para seguridad y pese al entorno complejo que afecta a ambos.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y criticó las decisiones que en su momento tomó en materia de seguridad, con lo que bloqueó el apoyo de Estados Unidos e inversiones en la materia, además de asegurar que la estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó.

En conferencia de prensa, el diplomático acusó al exmandatario de no aceptar la ayuda del país vecino del norte de hasta 32 millones de dólares en materia de seguridad, ante un entorno complejo que afecta a ambas naciones principalmente en lo que se refiere a tráfico de drogas y armas.

“El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”, aseguró Ken Salazar.

Hemos creado una relación sin precedentes como socios e iguales entre 🇲🇽 y 🇺🇸. Por ello, la comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales (2/3). — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 23, 2024

Política de austeridad republicana, un error

Además, comentó que durante el sexenio de AMLO le comunicó que su política de austeridad republicana no beneficiaba a la seguridad del país, ya que podía empeorarla.

“La estrategia de ‘abrazos no balazos’ no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir, y es algo que desde Estados Unidos nosotros apoyamos (…)

“El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es donde cuando se dice nada más ‘pues no hay problema’, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No está basado en la realidad, la realidad es que el pueblo de México (…) no vive en seguridad y eso se tiene que ver muy claramente”, comentó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,@OHarfuch, presenta oficialmente la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta @Claudiashein, basada en cuatro ejes, incluida la consolidación de la #GuardiaNacional.

Video: @lula_walk pic.twitter.com/wVw7xWlENI — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 8, 2024

En ese sentido, Salazar comentó que el resultado de las elecciones en EU es derivado de una combinación de circunstancias, entre el temor a la entrada de fentanilo a la nación y la incertidumbre sobre las acciones de México en esa materia.

“Es lo que espanta a uno, que no va a haber la inversión que se requiere acá en México para de verdad llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver”.

Finalmente, Salazar aseguró que el presidente electo de EU, Donald Trump, tendrá que entablar conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ambos tendrán que realizar vías legales ante la delincuencia.

No obstante, dijo que se debe confiar en el plan de seguridad propuesto por la mandataria de México.