Presentan la Ruta Mágica de las Barrancas del Cobre

La Secretaría de Turismo encabezó el primer ejercicio de integración turística regional Ruta Mágica de las Barrancas del Cobre, iniciativa que promueve la colaboración entre los Pueblos Mágicos de Parral, Guachochi, Batopilas, Creel y el Parque Barrancas.

El proyecto tiene como propósito fortalecer la conectividad turística de la Sierra Tarahumara y avanzar en la consolidación de sus principales destinos.

Además busca impulsar la conectividad territorial y posicionar una nueva experiencia turística integral, basada en recorridos por carretera, y en la promoción de la riqueza cultural y natural de la Sierra Tarahumara, a través de sus principales destinos.

Busca validar también rutas turísticas, identificar atractivos, evaluar aspectos operativos y detectar áreas de oportunidad en materia de infraestructura, además de fortalecer la vinculación entre los municipios participantes y ampliar su proyección turística.

La presentación se llevó a cabo en Creel y fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez; el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez; el director del Parque Barrancas, Edgar Piñón y los representantes de la Ruta, César Sosa, de Creel y Martín Solís, de Guachochi.

Como parte de este ejercicio, integrantes de la cadena de valor del sector turístico realizaron un recorrido por los principales puntos de interés de la Ruta, con el Fideicomiso de Promoción Turística ¡ah Chihuahua!, para definir y validar la estructura de este nuevo producto.

De acuerdo con los participantes, los visitantes que viajen a Chihuahua con fines recreativos podrán recorrerlo y conocer los principales atractivos de la entidad. Asimismo, se contempla incorporar en una etapa posterior al Pueblo Mágico de Casas Grandes.

El fortalecimiento de la actividad turística en el estado forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo, con acciones de integración regional que fomentan la coordinación entre municipios, prestadores de servicios y demás actores del sector.