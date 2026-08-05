Celebrarán Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Parque Central

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), anunció la celebración que se desarrollará del 7 al 9 de agosto en el Parque Central, a partir de las 15:00 horas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Durante el evento se contará con la participación de 32 expositores, quienes ofrecerán a la venta comida tradicional, aguas frescas, artesanías y una variedad de productos representativos de las distintas comunidades originarias.

Fernando Motta, jefe de la División Norte de la SPyCI en la Zona Norte, explicó que esta actividad, organizada en conjunto con las y los locatarios del recinto, tiene como propósito conmemorar este día que se celebra cada 9 de agosto desde 1994.

Además, reconoció la riqueza cultural que hay en Chihuahua gracias a las tradiciones y las aportaciones de los pueblos originarios que forman parte de la identidad de México.

Entre las comunidades participantes, además de los rarámuri, originarios de la región, se encuentran representantes de los pueblos mazahua, chinanteca, mixteca, popoluca y náhuatl, provenientes de distintas partes del país.

El acceso al evento será gratuito, por lo que la invitación está abierta a personas de todas las edades para que disfruten de las distintas actividades.