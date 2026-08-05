Desarrollan estudiantes de la Primaria Socorro Rodríguez Vázquez huerto escolar

Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Federal Socorro Rodríguez Vázquez de Ciudad Juárez, participan en el proyecto autosustentable Nuestro Huerto Escolar, con el cual lograron cultivar hortalizas y fruta en un espacio de suelo arenoso, transformado en tierra de cultivo.

La directora del plantel, Betzabé Cortez Peña, informó que este proyecto es un plan piloto cuyo propósito es que se repliquen en casa los conocimientos adquiridos para que las familias puedan producir sus propios alimentos.

Agregó que estas actividades no solo impactan en el aula, sino también en el entorno comunitario y forman parte de una serie de lineamientos emitidos en la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“Cada uno de las y los docentes realizan una planeación de su trabajo en las aulas con sus alumnas y alumnos, por lo que el proyecto tiene un respaldo académico, atiende al interés de promover una vida saludable en la comunidad escolar, en la que se involucre a madres y padres de familia”, expresó Cortez Peña.

En la primera siembra que se realizó en septiembre del año pasado, se cosechó cilantro, rábano y cebollines; en la segunda cultivaron calabacitas, sandías, tomate, chile y papa, productos que fueron presentados en la muestra de proyectos del plantel.

La profesora informó que el suelo fue tratado y enriquecido con composta para aumentar su capacidad de retener el agua y nutrientes, además, se instaló un sistema de riego por goteo.

Este plan piloto pretende implementarse en más planteles que están ubicados el sector conocido como “Los Kilómetros”, en la carretera Juarez-Casas Grandes, mediante una alianza estratégica con el Comité de Damas del Club Rotario de Ciudad Juárez Oriente.