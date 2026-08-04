Retira Municipio más de 100 toneladas de basura y maleza de vialidades al norte de la ciudad durante julio

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, mantiene labores permanentes de limpieza en las principales vialidades de la ciudad, y como resultado, se retiraron más de 112 toneladas de basura y maleza en avenidas y calles ubicadas al norte de la ciudad durante el mes de julio

Como parte de estos trabajos, se atendieron más de 25 mil metros lineales en vialidades como Hidroeléctrica de Chicoasén, Francisco Villa, Américas, Ortiz Mena, Periférico de la Juventud, Tecnológico, Arcos, avenida de las Industrias, Sacramento y Heroico Colegio Militar, por mencionar algunas.

Las cuadrillas realizaron corte de maleza, retiro manual de basura, soplado de banquetas y camellones, limpieza general y diversas acciones que permiten mantener en óptimas condiciones las avenidas, calles y espacios de mayor circulación.

Estas labores se desarrollan diariamente con jornadas que inician desde las 7:00 am y 3:00 pm, de la madrugada, gracias al compromiso del personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano, que trabaja de manera continua para ofrecer una ciudad más limpia y ordenada para las familias chihuahuenses.

El Gobierno Municipal, invita a la ciudadanía a contribuir manteniendo limpias las vialidades y evitando arrojar basura en la vía pública, ya que el cuidado de Chihuahua Capital es una tarea compartida.