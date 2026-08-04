Ofrecerán descuentos por regreso a clases en Plaza Sendero este sábado 15 de agosto

Chihuahua, Chih. Con el propósito de apoyar la economía de las familias durante la temporada de regreso a clases, la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Chihuahua, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la administración de Plaza Sendero, realizarán una jornada de descuentos este sábado 15 de agosto.

La actividad dará inicio a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de Plaza Sendero, donde comercios participantes ofrecerán promociones especiales en artículos escolares, uniformes, calzado, mochilas y otros productos de utilidad para el inicio del nuevo ciclo escolar.

Los organizadores señalaron que esta iniciativa busca incentivar el consumo local y brindar a las familias chihuahuenses la oportunidad de realizar sus compras con precios preferenciales.

La invitación está abierta al público en general para que aproveche las ofertas y descuentos que estarán disponibles durante la jornada, de acuerdo con las promociones y existencias de cada establecimiento participante.