Rehabilitará Municipio tramo de la Politécnico Nacional; conduce con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por los trabajos de recarpeteo que se realizarán en un tramo de la avenida Politécnico Nacional a partir de este miércoles 5 de agosto, en un horario de 10:00 pm a 4:00 am, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones al tránsito vehicular.

La rehabilitación de la carpeta asfáltica se realizará en la zona que compre de la calle 12 de Octubre a la calle Rómulo Escobar, en ambos sentidos, esto como parte del programa de mantenimiento de las principales vialidades.

Por lo anterior, se exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, atender en todo momento el señalamiento preventivo, así como respetar los límites de velocidad con el fin de salvaguardad la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante la ejecución de estas labores, que forman parte del compromiso del alcalde Marco Bonilla de mantener vialidades en mejores condiciones para ofrecer traslados más ágiles y seguros a las familias de Chihuahua Capital.