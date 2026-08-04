Promueve Secretaría de Salud la lactancia materna con orientación y capacitación

La Secretaría de Salud del Estado fortalece, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las acciones de promoción y capacitación sobre esta práctica, fundamental para la nutrición y el desarrollo de niñas y niños desde sus primeros días de vida.

La dependencia destacó la importancia de aplicar técnicas adecuadas de lactancia, ya que una posición y un agarre correctos facilitan la alimentación del bebé y brindan mayor comodidad a la madre.

Antes de amamantar se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, colocar al bebé frente al cuerpo de la madre y verificar que su oreja, hombro y cadera estén alineados. Además, la madre debe sostener el pecho con la mano en forma de “C” y procurar que el bebé abarque el pezón y parte de la areola con la boca bien abierta.

Una succión efectiva se identifica cuando las mejillas del bebé permanecen redondeadas y la deglución es visible o audible. Si se presentan dolor, grietas, dificultades para el agarre o dudas sobre la alimentación, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para recibir orientación.

El estado cuenta con lactarios hospitalarios, espacios privados e higiénicos donde las madres de bebés hospitalizados pueden extraer, recolectar y conservar su leche de forma segura.

Estos espacios permiten que los recién nacidos reciban leche materna durante su hospitalización, lo que favorece su recuperación. Actualmente operan lactarios en el Hospital de Gineco Obstetricia de Cuauhtémoc, el Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez y el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez.

El Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez también cuenta con un Banco de Leche Humana, encargado de recolectar, conservar, procesar, controlar la calidad y distribuir leche donada por madres con excedente o cuyos hijos permanecen hospitalizados.

Pueden ser donadoras las madres con excedente de leche que cumplan con los criterios establecidos. Estas donaciones benefician principalmente a bebés prematuros y recién nacidos hospitalizados que no pueden recibir directamente la leche de su madre.

La Secretaría de Salud invita a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a acudir a las unidades de salud para recibir orientación y atención.