Detienen a dos con arma de fuego al sur de la ciudad

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos personas del sexo masculino por la presunta portación ilegal de un arma de fuego, en hechos registrados en la colonia Morse.

La intervención se registró durante la noche del lunes en el cruce de las calles Matachi y Guachochi durante recorridos de prevención y vigilancia en que los agentes observaron una camioneta Chevrolet Tahoe cuyos tripulantes se encontraban realizando una necesidad fisiológica en la vía pública.

Por tal motivo, se procedió a realizarles una inspección preventiva conforme a protocolo, localizando al interior del vehículo, al alcance de ambos ocupantes, un arma de fuego cromada con cachas en color negro, marca Inter Arms calibre .45, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Por lo anterior, se procedió a la detención de Miguel Ángel G. C. y Ever José Ch. R., de 29 y 25 años de edad respectivamente, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para su remisión correspondiente, quedando posteriormente a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes y el vehículo fue asegurado para su resguardo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de mantener los operativos de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.