PAN denuncia censura de Morena

Daniela Álvarez, Presidenta del PAN Chihuahua, El Partido Acción Nacional en Chihuahua, advirtió que no permanecerá en silencio ante lo que calificó como un intento de censura impulsado por Morena a través de la reforma en materia de Derechos de las Audiencias, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Durante una rueda de prensa encabezada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, acompañada por las diputadas federales Rocío González y Manque Granados, así como por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, la dirigencia panista fijó una postura firme en defensa de los medios de comunicación y de quienes ejercen el periodismo.

Daniela Álvarez aseguró que Acción Nacional dará la batalla para impedir cualquier retroceso en las libertades fundamentales.

“No nos vamos a quedar callados ante el intento de censura de Morena. Vamos a defender la libertad de expresión porque no podemos permitir que desde el poder se busque silenciar a quienes informan y a quienes piensan distinto”, afirmó.

La dirigente estatal lamentó la actitud del Gobierno Federal hacia los periodistas y criticó las descalificaciones dirigidas a quienes cuestionan las decisiones de la administración federal.

“Resulta preocupante ver cómo desde la máxima tribuna del país se ridiculiza a quienes todos los días realizan su trabajo de informar. Cuando la crítica incomoda al gobierno, la respuesta no puede ser la burla ni la intimidación”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la reforma en materia de Derechos de las Audiencias representa un mecanismo para restringir voces críticas bajo el argumento de proteger a la ciudadanía.

“Lo que realmente busca Morena es callar a quienes opinan diferente. Hoy empiezan con los medios de comunicación, pero cuando un gobierno intenta controlar la información, toda la sociedad termina perdiendo libertades”, advirtió.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, calificó la reforma como un intento de disfrazar la censura bajo un supuesto derecho.

“Lo que hoy se pretende con esta reforma es disfrazar la censura con el argumento de proteger las audiencias. En realidad, se trata de una medida que vulnera la libertad de expresión y atenta directamente contra el trabajo de las y los periodistas”, expresó.

Las diputadas federales Rocío González y Manque Granados coincidieron en que la defensa de la libertad de expresión debe ser una prioridad democrática y reiteraron que el PAN utilizará todas las vías legislativas y jurídicas necesarias para impedir cualquier intento de limitar el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y plural.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró que el PAN Chihuahua continuará alzando la voz frente a cualquier acción que pretenda restringir derechos fundamentales.

“Defender la libertad de expresión es defender la democracia. En Acción Nacional seguiremos del lado de los ciudadanos, de los periodistas y de quienes creen en un México donde nadie sea censurado por pensar diferente”.