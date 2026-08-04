Abre Municipio las últimas convocatorias para formar policías y bomberos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), abrió las convocatorias para integrarse a las academias de Policía de Proximidad y Bomberos de Academia, que corresponden a las últimas generaciones que serán formadas durante la actual administración municipal.

Con estas convocatorias se busca incorporar a mujeres y hombres con vocación de servicio que deseen prepararse profesionalmente para proteger a las familias chihuahuenses, atender emergencias y formar parte de una corporación comprometida con la seguridad y la prevención.

Las personas interesadas deberán registrarse en la página https://registro.policiachihuahua.gob.mx/, donde podrán iniciar el proceso y generar su folio. La recepción de documentos permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2026.

Entre los requisitos generales se encuentran ser mexicana o mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con certificado de bachillerato o equivalente, tener al menos 18 años de edad al momento del registro, no contar con antecedentes policiacos en los últimos tres años, gozar de buena salud física y mental, además de contar con licencia de conducir y seguro médico vigente.

Quienes resulten seleccionados recibirán formación especializada en el ISSCUU, institución que durante la presente administración ha fortalecido la profesionalización de policías y bomberos mediante capacitación teórica, práctica y el uso de infraestructura especializada.