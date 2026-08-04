Invita Gobierno Municipal a la charla “De la crueldad y lo sagrado”, dentro del programa Paréntesis Cultural

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la ciudadanía a asistir a una nueva charla de Paréntesis Cultural, un espacio de diálogo y reflexión con artistas y creadores que acerca al público a distintas expresiones del pensamiento, la literatura y el arte.

En esta ocasión se presentará la charla “De la crueldad y lo sagrado, viaje épico-mítico de Antonin Artaud en la Tarahumara”, impartida por la escritora Renée Acosta. La actividad se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto, de 18:00 a 19:00 horas, en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, La entrada será gratuita y está dirigida a personas mayores de 12 años.

Durante la charla, Renée Acosta compartirá el proceso de investigación que dio origen a esta obra, en la que explora el viaje realizado por el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud a la Sierra Tarahumara, con el propósito de comprender las motivaciones que lo llevaron a buscar al pueblo rarámuri y el profundo impacto que esta experiencia tuvo en su pensamiento y en su creación literaria.

El ensayo reconstruye este recorrido a partir del análisis de diarios, ensayos, cartas y diversos documentos del escritor francés, así como de las aportaciones de sus biógrafos y especialistas en psicología antropológica. Asimismo, incorpora los testimonios de la familia rarámuri que recibió a Artaud durante su estancia en Chihuahua, ofreciendo una mirada que enlaza la literatura con la cosmovisión y los saberes tradicionales de los pueblos originarios.

Con actividades como Paréntesis Cultural, el Gobierno Municipal de Chihuahua, continúa promoviendo espacios de encuentro entre creadores y ciudadanía, fortaleciendo el acceso a la cultura y generando oportunidades para el intercambio de ideas y la reflexión en torno a temas de relevancia artística, histórica y social.

Se invita al público interesado a asistir a esta charla gratuita y conocer de primera mano el trabajo de investigación que dio vida a una de las obras más reconocidas del ensayo literario contemporáneo en México.