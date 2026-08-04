Continúa Municipio con entrega de mochilas del programa Mi Bolsa Escolar

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, continúa con la entrega de mochilas del programa Mi Bolsa Escolar para el ciclo escolar 2026, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir a que las y los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para el próximo regreso a clases.

Con corte al 31 de julio, en el nivel primaria se han entregado 15 mil 207 kits, de los cuales 7 mil 072 corresponden a kits A y 8 mil 135 a kits B, siendo un total de 95 primarias que recibieron el apoyo de 309 beneficiarias.

En secundaria, a la misma fecha, se han distribuido 25 mil 068 mochilas, siendo un total de 39 escuelas que recibieron el apoyo de 76 beneficiadas. En educación media superior se han entregado 18 mil 057 kits, siendo un total de 14 escuelas que han recibido el apoyo de 27 beneficiadas.

Como parte de este programa, directivos de las instituciones educativas han reconocido el beneficio que representa este apoyo para las familias chihuahuenses. Enrique López, subdirector del turno vespertino del Colegio de Bachilleres Plantel 2, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal y destacó que las mochilas serán de gran utilidad para las y los estudiantes.

“Estamos muy agradecidos por este apoyo que brinda el Gobierno Municipal y el alcalde Marco Bonilla. Para muchos de nuestros estudiantes, que provienen de familias con recursos limitados, estas mochilas representan un ahorro importante, ya que incluyen útiles escolares que serán de gran ayuda durante el ciclo escolar”.

La Subdirección de Educación, adscrita a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, mantiene comunicación permanente con las escuelas seleccionadas para informarles la fecha, hora y lugar de entrega de los apoyos, los cuales posteriormente serán distribuidos entre las y los alumnos beneficiarios.

Asimismo, las instituciones educativas participantes, así como las madres, padres y personas tutoras, pueden consultar el listado de escuelas beneficiarias a través del sitio oficial y las redes sociales del Gobierno Municipal.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensiones 6520 y 6566; consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal; o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez, esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de atención de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y los viernes de 8:30 a 14:00 horas.