La FGR cita a la gobernadora de Chihuahua por caso de agentes de la CIA.

Proceso

Por Europa Press

Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno de Chihuahua la notificación para que acuda a la FGR el próximo 27 de mayo.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en relación con el operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara, tras el cual murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos el pasado 19 de abril.

La gobernadora recibió el citatorio en Palacio de Gobierno en Chihuahua. La fecha de la comparecencia es el 27 de mayo, según dice la misma Maru Campos.

“Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”, dijo Campos a los agentes, a los que dijo también que entendía que hacían su trabajo.

“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, dice la gobernadora.

El caso ha ganado notoriedad después de que las autoridades de Chihuahua reconocieran que había dos estadunidenses vinculados a la CIA entre los cuatro fallecidos.