Acusa Jorge Soto persecución política tras citatorio de la FGR a Maru Campos.

El diputado panista aseguró que existe un uso político de las instituciones federales contra Chihuahua

Nuestra gobernadora está dando la batalla por los chihuahuenses

Chihuahua, Chih.— El diputado local del PAN, Jorge Soto, calificó como “increíble” el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora Maru Campos, al considerar que existe una persecución política y un trato diferenciado frente a otros actores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Luego de que se confirmara que la mandataria estatal fue requerida por autoridades federales para comparecer en relación con las investigaciones derivadas del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, Soto salió en defensa de la gobernadora y cuestionó los criterios con los que actúa la autoridad federal.

“Increíble: citan a una gobernadora en funciones, que trabaja, que da resultados y que está dando la cara… y no citan a Rocha, ni a Isunza”, expresó el legislador panista.

Soto sostuvo que el caso confirma “el uso político y la persecución política contra Maru Campos”, además de señalar que existe una “obsesión” desde el centro del país contra Chihuahua y su gobierno.

“Se confirma su obsesión por Chihuahua y nuestra gober. Ella está aquí dando la cara por los chihuahuenses”, agregó.

El diputado afirmó que mientras la administración estatal ha colaborado con las investigaciones y con las estrategias de seguridad, otros personajes políticos señalados públicamente por presuntos vínculos o protección al crimen organizado no enfrentan el mismo nivel de presión institucional.

“El problema es que en Chihuahua sí combatimos al crimen y sí enfrenta la realidad. Aquí hay una gobernadora que no se esconde y que va a responder”. Todo el apoyo a nuestra gobernadora” finalizó.