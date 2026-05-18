Llega a su fin el torneo Interfacultades +UACH 2026.

Este martes, finales de Fut 7 en la UACH; aquí todos los roles.

La espera terminó. Este martes se vivirán las finales del Torneo Interfacultades +UACh 2026 del ciclo febrero-mayo, donde los mejores equipos de fútbol 7 saltarán a la cancha con un solo objetivo: levantar el campeonato y poner en alto el nombre de su facultad.

Las acciones se desarrollarán en las canchas del Corredor Universitario del campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además del Parque Glendale de Ciudad Delicias, escenarios que prometen un gran ambiente universitario lleno de emoción y talento.

La actividad femenil abrirá la jornada al mediodía en Chihuahua con un duelo que luce bastante parejo dentro de la categoría “A”, cuando las Apaches de la Facultad de Derecho se enfrenten a las Linces de la Facultad de Contaduría y Administración.

Más tarde, a las 14:00 horas, las Castores de Ingeniería buscarán quedarse con el título de la categoría “B” frente a las Átomos de Ciencias Químicas.

En la rama varonil también habrá partidos de alto voltaje. A las 13:00 horas, en el Corredor Universitario, Linces 1 y Linces 2 protagonizarán una final que garantiza intensidad de principio a fin en la categoría “A”.

Mientras tanto, en Ciudad Delicias, los Linces campus Delicias chocarán ante los Tractores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en busca de la corona de la categoría “B”.

Al concluir cada encuentro se realizará la ceremonia de premiación, donde además de reconocer a los equipos campeones, también se destacará el esfuerzo de las y los jugadores más sobresalientes del torneo.

La fiesta deportiva universitaria continuará el miércoles 20 de mayo con las finales de voleibol de sala en ambas ramas dentro del Gimnasio Universitario “Manuel Bernardo Aguirre”, mientras que, el jueves 21 se disputará la final de softbol varonil, cerrando así una intensa semana de actividad dentro del Interfacultades +UACh 2026.