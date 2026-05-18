Inaugura Estado techumbre con inversión de más de 4 mdp en la Primaria Carla María Herrera.

Con una inversión de 4 millones 098 mil pesos, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inauguró una techumbre en la escuela Primaria Carla María Herrera Guerrero, que se ubica en la colonia Sol de Oriente de la ciudad de Chihuahua.

La obra, que fue ejecutada a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), mide 22 x 42 metros e incluyó la remodelación de la cancha, y la instalación de pasto sintético, en beneficio de 409 estudiantes.

El subsecretario de Planeación y Administración de la SEyD, Federico Acevedo Muñoz, dijo que la administración estatal trabaja en coordinación con diversas instancias y representantes legislativos, para dotar a las escuelas de espacios dignos y seguros.

Resaltó además el valor del deporte como una herramienta fundamental para la formación humana, y el fomento de la disciplina y el trabajo en equipo, elementos para mantener a la juventud alejada de situaciones de riesgo y adicciones.

El director general del Ichife, Luis Iván Ortega, señaló que mediante el programa “Juntos Construimos” continuarán las obras de infraestructura educativa, para que las y los jóvenes cuenten con mejores espacios para su desarrollo.

Al evento también asistieron el diputado local, Carlos Olson; el subdirector de Programación de SEECH, Daniel Silva; la directora del plantel, Cecilia Derma; así como docentes, estudiantes y personal administrativo del plantel.