Candente triunfo de Adelitas; la serie se define el martes en Chihuahua.

Vencieron 94-91 a Fuerza Regia en su casa y el tercero se juega en el MBA.

En un cierre de alarido, Adelitas de Chihuahua derrotó 94-91 a Fuerza Regia Femenil en el Juego 2 de la Final de Zona Punto CHG, en una noche de 37 unidades por parte de Anete Steinberga en la Arena Mobil durante los playoffs de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026.

El representativo del Estado Grande emparejó la serie 1-1, por lo que el tercer y definitivo encuentro se disputará el martes 19 de mayo a las 20:00 horas en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre (MBA).

Chihuahua contó con el aporte de cinco jugadoras en doble dígito, comandadas por por capitana de Letonia, Anete Steinberga, además del doble-doble de Yvonne Turner con actuación de 14 tantos y 18 asistencias, NaJai Pollard acumuló 12 puntos, Danielle Adams sumó 10, misma cifra que Sydney Wallace.

El primer cuarto fue de “toma y daca” con un inicio parejo, hasta que Morgan Jones adelantó a las de casa, mientras que la respuesta fue de Anete Steinberga.

Fuerza Regia Femenil comandó las acciones por 25-23 en los 10 minutos de apertura. Durante el segundo periodo, se suscitaron cambios de liderato en un juego sin tregua entre ambas quintetas.

Destiny Adams con el aporte local, mientras que Danielle Adams castigando en la larga distancia por la visita, mantuvieron el enfrentamiento parejo, el cual llegó al descanso con tanteador de 49-46.

Morgan Jones sumó 20 puntos en la primera mitad, mientras que Anete Steinberga logró 18 unidades, como las líderes anotadoras.

Adelitas adquirió la ventaja en el tercer cuarto con el robo de Yvonne Turner, quien además anotó en suspensión. Chihuahua estableció un parcial de nueve puntos sin respuesta, mientras que Morgan Jones venciendo el reloj recortó la distancia.

En 30 minutos el electrónico indicaba 72-65 en favor del cuadro del Estado Grande.

El último cuarto fue de constantes emociones con intercambios en la larga distancia. Jones apareció de nueva cuenta para las de casa y darle la vuelta al compromiso.

Anete Steinberga con un excelso juego mandó al frente a la visita, incluso superando los 30 puntos en el juego.

Las dirigidas por Santiago Belza siguieron en comando en las jugadas de Yvonne Turner guiando el ataque tanto con el aporte ofensivo como en las asistencias, encontrando a Steinberga en la zona pintada restando 58 segundos. Con la ventaja por cuatro, Adelitas perdió el balón, a su vez,

Destiny Adams recibió la falta en el perímetro con menos de cuatro segundos, encestando los tres intentos para colocar a un punto a las locales.

Acto seguido, Sydney Wallace fue enviada a la línea de castigo, anotando ambos disparos con 0.9 segundos.

En el último intento de la noche, Morgan Green falló el disparo que incluso pegó en el aro, por lo que Adelitas escapó con el triunfo y de paso logró forzar el tercer y definitivo encuentro.

El cotejo registró 30 cambios en el liderato, además Chihuahua limitó a sólo cuatro triples al cuadro regio. Morgan Jones fue la mejor encestadora de la casa con 35 unidades, Destiny Adams aportó 20 puntos y añadió nueve tableros, Morgan Green totalizó 14 tantos, Delicia Washington con 11 anotaciones. E

l Juego 3 que decidirá el pase a la gran final se jugará este martes 19 de mayo en punto de las 20:00 horas en el MBA.