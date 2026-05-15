Marchamos exigiendo Seguridad, Paz y respeto a la soberanía: Cuauhtémoc Estrada.

***Mujeres y hombres libres de los 67 municipios de este hermoso estado marcharan el día de mañana

El coordinador de los diputados de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, mando un mensaje enfático a la los panistas que critican la marcha que se realizará mañana en la capital del estado, dejando claro que se protesta para exigir seguridad, paz y respeto a la soberanía

“Ya escucharon a las autoridades panistas aquí del estado de Chihuahua, amigas y amigos, preocupadísimas y fieles a su estilo, mintiendo. No les hagan caso. Mañana vamos a marchar en forma pacífica. ¿Quiénes? Las y los chihuahuenses de los 67 municipios de este hermoso y grande estado”, enfatizó en su mensaje.

Ante esto el legislador recordó que las y los chihuahuenses se reunirán en la capital de Chihuahua, en la Glorieta Pancho Villa, a partir de las 15:00 horas, “ahí en Avenida Universidad, División del Norte. Y de allí nos vamos a trasladar a Palacio de Gobierno, exigiendo paz, exigiendo seguridad y exigiendo respeto a la soberanía”.

Cuauhtémoc Estrada dejo claro que morena no necesita traer gente de otros Estados, como lo ha dicho los funcionarios del Gobierno del Estado de la gobernadora María Eugenia Campos; “le recuerdo al Partido Acción Nacional que Morena les ha ganado ya dos elecciones en la votación general, tanto en el 2021 como en el 2024. ¿Y saben qué? Les vamos a volver a repetir esa dosis en el 2027”.

Enfatizó que las y los chihuahuenses están cansados de la forma en que ha gobernado Acción Nacional en este estado, privilegiando a unos cuantos y dejando en muchísimas necesidades a la gran mayoría de la población.

“Amigas y amigos, mañana zapatos cómodos, ropa ligera, sombrero, sombrilla, porque el calor va a estar fuertecito, pero eso no nos va a impedir de exigir paz, seguridad y respeto a la soberanía”, finalizó el coordinador de la bancada morenista.