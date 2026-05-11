Cumple Marco Bonilla con familias: entregan 25 sillas de ruedas y apoyos a personas con discapacidad

Como parte del compromiso de construir una ciudad más incluyente y cercana a las familias, el alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de 25 sillas de ruedas, tres andadores y una silla PCI para niñas, niños y personas con discapacidad, con el objetivo de dignificar y mejorar su calidad de vida.

Durante el evento organizado por el DIF Municipal, el Alcalde destacó que un buen gobierno debe trabajar de manera equitativa para todas y todos, sin importar la zona de la ciudad o condición social, priorizando siempre la salud de las familias chihuahuenses.

“Un buen gobierno trabaja parejo para todas y todos, no podemos decir que Chihuahua es una ciudad con calidad de vida si no es incluyente para todas y todos. Aquí en el DIF Municipal no hay división, aquí hay ganas de cuidar lo más importante que tenemos, que son nuestras familias”, expresó Marco Bonilla.

El Alcalde compartió la historia de José Alfredo, un niño de ocho años con parálisis cerebral infantil, quien recibió una silla especializada que facilitará su movilidad y desarrollo diario.

Además de la entrega de aparatos ortopédicos, el DIF Municipal realiza estudios socioeconómicos para detectar otras necesidades de las familias beneficiadas y canalizarlas a programas de apoyo alimentario, despensas, pañales y otros servicios municipales.

Finalmente, Marco Bonilla reiteró que mientras continúe al frente del Gobierno Municipal, seguirá impulsando políticas públicas y acciones que permitan construir una ciudad más humana, accesible e incluyente para todas y todos los chihuahuenses.