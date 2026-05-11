Adelanto del cierre escolar fue consensuado entre estados: SEyD

El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Hugo Gutiérrez Dávila, aseguró que la propuesta para adelantar el cierre del ciclo escolar surgió de un acuerdo conjunto entre autoridades educativas del país durante la reunión de la Comisión Nacional de Autoridades Educativas encabezada por Mario Delgado.

El funcionario explicó que la medida fue analizada el pasado 7 de mayo como parte de la agenda nacional, donde se revisaron distintos factores que impactan directamente a las comunidades escolares en varias entidades.

Entre los principales motivos que respaldaron la modificación al calendario escolar, mencionó los pronósticos climáticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua, así como la coincidencia con eventos deportivos de gran magnitud que alteran la dinámica académica en diversas regiones del país.

Gutiérrez Dávila indicó que, aunque hubo posturas expresadas con mayor intensidad por algunos secretarios estatales, existió coincidencia general en la necesidad de ajustar el calendario ordinario ante circunstancias consideradas excepcionales.

Asimismo, precisó que la solicitud fue presentada formalmente por la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de construir un acuerdo nacional y evitar diferencias en la aplicación de la medida entre estados.