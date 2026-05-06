Capturan a robacarros en la 2 de Octubre

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de captura en contra de Héctor Eduardo M. H., por su probable participación en el delito de robo agravado de vehículos.

La captura tuvo lugar esta tarde en la colonia 2 de Octubre, en la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición de la Juez de Control que lo requirió en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas que agentes del Ministerio Público harán de su conocimiento los hechos que se le atribuyen penalmente.

Asimismo, esta representación social invita a la ciudadanía a que si fue víctima del detenido o lo reconoce, pueden acercarse a denunciar a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicada en la calle 25 y Teófilo Borunda en la ciudad en mención.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)