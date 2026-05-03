Impulsa DSPM participación ciudadana para fortalecer la seguridad en colonias de Chihuahua.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) refuerza la seguridad en la ciudad mediante la participación de vecinos, quienes, organizados en comités, colaboran directamente con la autoridad para mejorar su entorno y prevenir situaciones de riesgo.
A través del Departamento de Seguridad Ciudadana, adscrito a la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención, se mantiene un acercamiento permanente con habitantes de diversas colonias, promoviendo acciones que van más allá de la vigilancia policial, al integrar factores como el mejoramiento de espacios públicos, iluminación y recuperación de áreas comunes.
Esta coordinación interinstitucional permite atender de manera integral las necesidades de cada sector, en conjunto con dependencias municipales y regidores, fortaleciendo así la cultura de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana.
Como parte de estas acciones, actualmente se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en el arroyo de la colonia Rubio, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias, especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.
Asimismo, mediante el programa 24 Horas en tu Colonia, se facilita el diálogo directo entre autoridades y ciudadanos, quienes pueden exponer sus inquietudes y propuestas para mejorar la seguridad de su comunidad.
La DSPM invita a la ciudadanía a integrarse a los comités vecinales y participar activamente en la construcción de entornos más seguros, acercándose a la Comandancia Sur, ubicada en avenida Pacheco #8800.