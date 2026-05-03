Estará Destilichadero en 5 colonias del 4 al 9 de mayo.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en cinco colonias de la capital del 4 al 9 de mayo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 04 de mayo

Colonia: Camino Real.

Cuadrante: Paseos del Arabe, Ave Paseos del Paztizal, Ave Eqqus y Ave Lipizano.

Contenedor: Ave Lipizano y Ave Eqqus.

Miércoles 06 de mayo

Colonia: Los Nogales.

Cuadrante: Juan Pablo II, Lombardo Toledano, Sierra Madre Occidental y calle Sierra del Puma.

Contenedor: Calle Sierra Madre Occidental y Sierra los Arados.

Jueves 07 de mayo

Colonia: San Carlos.

Cuadrante: Humberto Mariles, Vvalidad Sacramento, calle del Angel y Ave H.Colegio Militar.

Contenedor: Calle Juan de Dios, Martín Barba y calle San Juan.

Viernes 08 de mayo

Colonia: Felipe Angeles 2.

Cuadrante: Blvd. José Fuentes Mares, Pablo Gómez y Arnulfo González.

Contenedor: Defensa Popular y calle 15.

Sábado 09 de mayo

Colonia: Punta Naranjos.

Cuadrante: Ave Eqqus, Ave Central, Punta la Ciénaga y Punta Barranco Azul.

Contenedor: Punta el Milagro y Punta el Eden.