¡Que no se te pase tu entrega del PAAM!, conoce los horarios correspondientes del 4 al 8 de mayo.
En atención al compromiso que el Gobierno Municipal tiene con las y los adultos mayores de Chihuahua Capital, para garantizarles una mejor calidad de vida, a través del DIF, se informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) los horarios y puntos de entrega, correspondientes a la semana del 4 al 8 de mayo, en los siguientes centros comunitarios:
4 de mayo:
- Aires del Sur, 10:30 horas
6 de mayo:
- CEDEFAM Dale, 11:15 horas
- Valle de La Madrid, 11:00 horas
- Díaz Ordaz, 12:00 horas
- Rosario, 13:00 horas
8 de mayo:
- CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
- Unidad Karike, 12:15 horass
Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario. Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.
Asimismo, este programa es gratuito, se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al 072, extensión 2232 y 2239.
Para mayores informes, podrán comunicarse a las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en C. Carbonel, No. 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm