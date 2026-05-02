Sinaloa entra en crisis política tras licencias de Rocha y el alcalde de Culiacán.

Publimetro

Por Sandra Salazar

Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de EE. UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; el alcalde de Culiacán también se separó del cargo.

El gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal al cargo luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que el mandatario rechazó de forma tajante al afirmar que tiene “la conciencia tranquila”.

Casi al mismo tiempo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal, aumentando la presión institucional en el estado.

Rocha sostuvo que su separación del cargo es para no entorpecer la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que pidió a Estados Unidos entregar pruebas sobre los señalamientos contra el gobernador y otros funcionarios sinaloenses.

Rocha se separa del cargo

En un mensaje público, Rubén Rocha Moya informó que presentó ante el Congreso de Sinaloa su solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador.

“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, expresó el mandatario, quien afirmó que enfrentará el proceso conforme a derecho y que no ha traicionado la confianza de su familia ni del pueblo sinaloense

La solicitud ocurre después de que autoridades estadounidenses señalaran al gobernador y a otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado.

Al respecto, este viernes la FGR respondió que solicitará información y documentación a Estados Unidos antes de proceder, al considerar que se requieren elementos suficientes para avanzar jurídicamente.

Efecto dominó en Culiacán

La salida temporal de Rocha tuvo eco casi inmediato en Culiacán, donde el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia a su cargo.

El Cabildo aprobó la separación temporal y Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como presidenta municipal provisional, en un cambio que confirma el alcance político del caso dentro del estado.

Gámez Mendívil también sostuvo que se separa del cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias; sin embargo, las acusaciones deben probarse ante las instancias correspondientes y se mantiene el principio de presunción de inocencia.

Qué viene para Sinaloa

Con la solicitud de licencia de Rocha, el Congreso local deberá procesar la separación temporal y definir el curso institucional; de acuerdo con la Constitución estatal, ante una licencia temporal del gobernador, la Secretaría General de Gobierno queda al frente del despacho.

Actualmente ese cargo lo ocupa Yeraldine Bonilla, quien asumiría la conducción administrativa mientras se resuelve el proceso político y avanza la investigación federal.

Por ahora, el gobierno mexicano exige pruebas, Rocha niega los señalamientos y Sinaloa entra en una etapa de incertidumbre política con dos licencias clave en el mismo día.