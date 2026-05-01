Mujer resulta lesionada tras ser atropellada en pleno centro

Una mujer de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionada luego de ser impactada por un vehículo particular la mañana de este viernes, en la zona centro de la ciudad.

El percance ocurrió en la intersección de la avenida Independencia y la calle Niños Héroes, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba caminando por el sector cuando fue embestida por la conductora de un automóvil Nissan Altima de color negro.

Tras el incidente, testigos que presenciaron los hechos dieron aviso inmediato al número de emergencias, lo que generó la rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la mujer, quien fue valorada en el sitio tras el impacto.