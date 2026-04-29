Toma alcalde Marco Bonilla protesta al Cabildo y Gabinete Infantil de Chihuahua.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de abril de 2026.- En sesión solemne de Cabildo, el alcalde Marco Bonilla tomó protesta a las y los integrantes del Cabildo y Gabinete Infantil con motivo del Día de la Niñez, donde reconoció su participación, esfuerzo y amor por Chihuahua, además comprometerse en garantizar una infancia segura y plena para los niños de la Capital.

Durante su mensaje, el Alcalde felicitó a la presidenta infantil, Dana Sofía Olivas, por su destacado discurso, en el que subrayó que la seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho. En ese sentido, Bonilla enfatizó que la niñez no solo representa el futuro, sino también el presente de la ciudad, y destacó la necesidad de escuchar sus voces y atender sus inquietudes.

En su calidad de presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, el Alcalde reiteró que desde Chihuahua se trabaja para colocar a la infancia en el centro de las decisiones públicas, asegurando que no están solos y que cuentan con instituciones que velan por sus derechos.

Además, invitó a las y los integrantes del Cabildo Infantil a no dejar de soñar, a trabajar con disciplina y a convertirse en ejemplo de que un mejor futuro es posible, recordando que las historias que valen la pena son aquellas de quienes se atreven a creer en sus sueños.

Por su parte, la niña alcaldesa Dana Sofía Por su parte, expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en este ejercicio cívico y por permitir que la voz de la niñez sea tomada en cuenta. Durante su mensaje, destacó que para las niñas y niños es fundamental vivir en un entorno donde se sientan seguros, escuchados y respetados, ya que esto les permite crecer con confianza y desarrollar sus talentos.

Asimismo, señaló que su generación desea una ciudad con más espacios públicos limpios y seguros, mejores oportunidades educativas y actividades que fomenten el deporte, la cultura y la sana convivencia. Subrayó también la importancia de que las autoridades continúen trabajando de la mano con la ciudadanía para atender las necesidades de la niñez.

Dana Sofía hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del Cabildo Infantil a aprovechar esta experiencia, participar activamente y convertirse en agentes de cambio desde sus comunidades, recordando que, aunque son niñas y niños, sus ideas tienen valor y pueden contribuir a construir un mejor futuro.

Finalmente, reiteró que la niñez de Chihuahua tiene sueños y aspiraciones que merecen ser escuchados, por lo que invitó a todos a no dejar de creer en ellos y a trabajar unidos para hacer de la ciudad un lugar donde todas y todos puedan crecer felices y en paz.

Las niñas, niños y adolescentes que integran el Cabildo y Gabinete Infantil son:

• Dana Sofía Olivas, Presidencia Municipal

• Paulina Guadalupe Quezada, Sindicatura Municipal

• Dereck Alejandro Pando, Secretaría del H. Ayuntamiento

• Jesús Emiliano de la Rocha, Regiduría de Educación

• Ian Leonardo Ochoa, Regiduría de Hacienda y Planeación

• Grecia Guadalupe Godoy, Regiduría de Gobernación

• David Felipe Tovar, Regiduría de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas

• Meredith Elizabeth Bencomo, Regiduría de Desarrollo Social

• Bella Yisel González, Regiduría de Participación Ciudadana

• Nicole Lobatos, Regiduría de Fomento Económico

• Miguel Antonio Sánchez, Regiduría de Obras y Servicios Públicos

• Dereck Alexis Villalobos, Regiduría de Seguridad Pública

• César Miguel Castro, Regiduría de Salud

• Jenifer Ximena González, Regiduría de Deporte

• Melissa Daenerys Hernández, Regiduría de Cultura

• Natalia Yareli Villalobos, Regiduría de Transparencia

• Fernanda Sofía Cruz, Regiduría de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las Niñas y Niños

• Andrea Alejandra Morales, Regiduría de Desarrollo Rural

• Ángel Gabriel Camacho, Regiduría de Desarrollo Urbano

• Abner Isaac Esparza, Regiduría de Ecología

• Alexa Victoria Hernández, Regiduría de Trabajo y Previsión Social

• Ángel Ernesto Amador, Regiduría de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte

• Jazmín Ariana Durán, Regiduría de Juventud

Asimismo, como parte del Gabinete Infantil:

• Jaime Osmar Márquez, Presidencia del DIF Municipal

• Antonio Nicolás Delgado, Dirección del DIF Municipal

• Debany Ruvalcaba, Tesorería Municipal

• Sherlyn Morales, Oficialía Mayor

• Paula Victoria Delgadillo, Jefatura de Gabinete

• Natasha Xally García, Jefatura del Despacho del Alcalde

• América de la Rosa, Dirección de Obras Públicas

• Denisse Valeria Romero, Dirección de Servicios Públicos

• Xiomara Yamilet García, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

• Ian Mejía, Dirección de Desarrollo Humano y Educación

• León Gustavo Santillán, Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

• Noel Tadeo Chacón, Dirección de Desarrollo Rural

• Eimi Julieta Oaxaca, Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad

• Angélique Daena Aragonez, Dirección de Mantenimiento Urbano

• Eder Prieto, Dirección de Seguridad Pública

• Armi Daniel Altamirano, Coordinación de Participación Ciudadana

• Johana Abigail Iglesias, Coordinación de Relaciones Públicas

• Aiden Erubiel Chávez, Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos

• Jesús Antonio Espino, Coordinación de Comunicación Social

• Axel Noé Arrieta, Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal

• Lía Nohemí Baro, Dirección del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

• Fernanda Chávez, Dirección del Instituto de Cultura

• Cristian Giovanni Girón, Gerencia General del Consejo de Urbanización Municipal

• Emily Sofía González, Dirección del Instituto Municipal de Pensiones

• Diego Loya, Dirección del Órgano Interno de Control

• Dana Elianee Amaya, Dirección del Instituto de Planeación Integral

• Eder Kaleb Torres, Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres

• Chelsea Estefania Domínguez, Dirección del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

• Alondra Pérez, Vocera Infantil del Gobierno Municipal