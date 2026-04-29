Continúa bacheo para mejores calles; Marco Bonilla supervisa labores en colonia Saucito.

Las cuadrillas de bacheo salen diariamente para que la ciudadanía cuente con mejores calles.

El alcalde Marco Bonilla, supervisó labores de bacheo en la colonia Saucito, para verificar que se cumple en hacer calles más efectivas para circular en beneficio de las familias capitalinas.

Diariamente, cuadrillas de bacheo de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal, salen a reparar baches con mezcla de asfalto caliente, gracias a los reportes que realiza la ciudadanía.

Marco Bonilla dialogó con ciudadanos que pasaban por la zona de trabajo para escuchar sus necesidades y atenderlas. Algunos agradecieron los trabajos que se han realizado en la ciudad, por lo que el edil detalló que se seguirá trabajando por brindar más resultados.

Además de la colonia Saucito, hoy se tuvieron labores de bacheo en las colonias: Residencial Cumbres, Misión del Bosque, Industrial, Barrio de Londres, Los Girasoles, Alamedas y Sahuaros, así como en las avenidas Francisco Villa, De las Américas y Deza y Ulloa.

Cabe señalar que, tan solo la semana pasada se taparon más de mil 200 baches del 20 al 24 de abril, como parte del compromiso de contar con mejores calles.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.