Entrega JMAS Chihuahua obra de drenaje en beneficio de 500 habitantes de Campo Viejo 2.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, entregó la obra de introducción de más de 4 kilómetros de líneas de alcantarillado sanitario en la colonia Campo Viejo 2, ubicada al sur de la ciudad, en beneficio de 500 habitantes.

Alan Falomir, director ejecutivo de la JMAS, informó que gracias a esta obra las familias de la zona cuentan con un servicio digno de drenaje, lo que les permitirá dejar atrás las fosas séticas y las incomodidades que estas generan.

“Es instrucción de nuestra gobernadora Maru Campos brindar servicios de calidad a todas las familias de la capital, hemos avanzado enormemente pero aún el reto es grande, por ello trabajamos todos los días para ampliar más nuestra cobertura”, apuntó.

La obra consistió en la colocación de 4 kilómetros de redes de líneas de alcantarillado sanitario, que incluyen 131 descargas domiciliarias, lo cual representó una inversión superior a los 9 millones y medio de pesos.