Peleadores de Chihuahua listos para participar en el Nacional de Kickboxing en el Deportivo Tricentenario.

Se reunirán atletas de diversos estados para asegurar su pase al Campeonato Mundial en Alemania.

Más de 500 competidores se enfrentarán este fin de semana en la ciudad de Chihuahua, en el Campeonato Nacional de Kick Boxing WKU, en donde los atletas capitalinos buscarán su pase al Mundial a efectuarse en Alemania.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua a través del instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el comité municipal de Kick Boxing prepara el gran evento a realizarse en el centro Deportivo Tricentenario del 30 de abril al 2 de mayo, siendo el primer día cuando se realicen los pesajes de regla para cada división.

Yared Ontiveros, presidenta del comité informó que el evento clasificatorio oficial WKU reúne a los mejores atletas de la rama femenil y varonil de 14 estados del país, en busca de su pase al mundial, entre ellos una participación de más de 200 peleadores del Municipio de Chihuahua en combates por puntos, light contact, Kick light, ring light, karate kumite, formas, Kick Boxing (K-1), tradicional y Muay Thai.

La ganadora del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca” 2025, Karla Carina Ontiveros expresó su entusiasmo e invitó a la comunidad chihuahuense a acudir para apoyar a la delegación local; cabe mencionar, la galardonada tuvo participación en el campeonato mundial 2025, haciéndose merecedora de medalla de bronce en los -60 kilogramos, para lo cual, busca nuevamente su clasificatorio con el objetivo de pelear por el título dorado de este año.

Para mayores informes podrán consultar la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebook.com/imcfd y también del Comité Municipal de Kickboxing.