Entrega Rosana Díaz apoyo por 82 mil pesos a escuela primaria Vicente Guerrero en Ciudad Juárez.

Cd. Juárez, Chih., En el marco del evento Diputado Infantil 2026, la diputada Rosana Díaz encabezó la entrega de un apoyo económico por 82 mil pesos a la escuela primaria Vicente Guerrero, recurso que será destinado a mejoras en la infraestructura del plantel.

Durante el acto, la legisladora estuvo acompañada por la directora de la institución, María Esther Galindo Chaparro; la maestra Mayra González, representante del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua; así como por el diputado infantil electo Omar Damián Chairez Sánchez. De igual forma, estuvieron presentes autoridades educativas que respaldaron esta acción: el Profr. Cayetano Molina Herrera, Subdirector del plantel; el Profr. Víctor Manuel Cantú Gardea, Supervisor Escolar de la Zona 44; y el Profr. Ezequiel Orea Morales, Jefe del Sector No. 35.

La diputada destacó la importancia de fortalecer los espacios educativos y de impulsar la participación cívica desde temprana edad, reconociendo el esfuerzo de la comunidad escolar y el papel fundamental de las niñas y niños en la transformación de una sociedad más participativa.

Como parte de la jornada, personal del Instituto Estatal Electoral desarrolló una estrategia didáctica con el alumnado, orientada a fomentar valores democráticos y el conocimiento de los procesos electorales.

Para finalizar, Rosana Díaz destacó que con estas acciones, se refrenda el compromiso de seguir acompañando a las escuelas, escuchando a su gente y apostando por la educación como el camino más firme para transformar realidades. Porque invertir en la niñez no solo mejora espacios, abre oportunidades, construye esperanza y dignifica el futuro de nuestras niñas y niños.