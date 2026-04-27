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Destaca Cuauhtémoc Estrada importancia de inculcar en la niñez entusiasmo por la democracia.

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• El legislador asistió a escuela primaria en Cd Juárez pare conocer a la diputada infantil y entregar apoyo de 82 mil pesos

Ciudad Juárez, Chih. 27 de abril 2026.- Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado y coordinador del Grupo Parlamentario de morena visitó la Escuela Primaria 1° de Mayo, para conocer a Nailea Arellano Olivas quien fungirá como diputada infantil en el Congreso del Estado, representando a la niñez del distrito 08 en Ciudad Juárez.

Durante la visita el legislador morenista realizó la entrega de un cheque por el monto de 82 mil pesos a Nailea Arellano y al director del plantel David Cob Segovia, el cual será destinado a mejoras para la institución educativa.

“Siempre es un placer convivir con la comunidad educativa y ser testigos del entusiasmo y compromiso de nuestras niñas y niños”, fueron las palabras del coordinador de la bancada morenista en el Congreso Local.

También, en las instalaciones de la misma escuela, se llevó a cabo un ejercicio en el que los niños y niñas participaron activamente, emitiendo su voto en un simulacro electoral. En este contexto, el diputado del Distrito 08 destacó la importancia de escuchar y considerar las voces de la infancia en los procesos democráticos.

Cuauhtémoc Estrada aprovecho también para agradecer a los directivos de la institución por abrir sus puertas, así como a Cristina Sáenz del IEE por el apoyo y disposición brindada para hacer posible dicho encuentro, así como a todo el personal de la escuela y personas que acompañaron el evento.

Sera el próximo jueves 30 de abril cuando se lleve acabo el homenaje a la niña y al niño denominado Diputado y Diputada Infantil por un Día, donde los menores tomaran la tribuna del Congreso del Estado para exponer y denunciar las diversas problemáticas que aquejan a la niñez Chihuahuense.

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