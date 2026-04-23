A Morena le incomoda que en Chihuahua no haya abrazos a los delincuentes

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada del Distrito 16 por el Partido Acción Nacional, Carla Rivas, fijó un posicionamiento firme tras el aseguramiento y destrucción de laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos.

La legisladora fue contundente, “no se trató de un hallazgo menor, sino de uno de los complejos de producción de droga más grandes detectados en el país, resultado de más de tres meses de investigación coordinada entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional”.Campamentos de hasta 850 metros cuadrados, hornos, calderas, cientos de cilindros de gas, tambos industriales y químicos como acetona formaban parte de una infraestructura diseñada para producir droga a escala industrial.

“Aquí hubo Estado. Aquí no se volteó la mirada. Aquí no se normalizó la violencia”, expresó la diputada.

Carla Rivas reconoció el liderazgo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del fiscal general César Jáuregui Moreno, quienes dijo, “actuaron con responsabilidad, dentro de sus competencias y dando la cara por las y los chihuahuenses en el combate al narcotráfico”.

Subrayó que el operativo fue realizado por instituciones mexicanas, con coordinación entre autoridades estatales y el Ejército Mexicano, siguiendo la ruta legal correspondiente al turnarse el caso a la autoridad federal.

La diputada cuestionó que este resultado incomode a actores políticos que en otros momentos no levantaron la voz ante situaciones similares en otras entidades del país.“¿Incomoda que un Estado sí dé resultados? ¿Incómoda que se enfrente al crimen con decisión?, ¿Incómoda que no se le hayan dado abrazo a los narcotraficantes como lo hacía AMLO?. A Morena le encanta proteger delincuentes.

¿Con qué cara sale el senador de Morena Javier Corral a hablar del tema si fue su partido quien le regaló el fuero para no ser perseguido por tortura, por violentador y por la línea sangrienta que dejó en el Estado?, no olviden a Adan Augusto Lopez y sus vínculos con la barredora, y muchos actores más en las mismas situaciones, pues aquí no diputadas y diputados, aquí se actúa con firmeza contra el narcotráfico”.

Rivas advirtió que mientras en otras partes del país el crimen organizado ha ganado control sobre la vida pública, en Chihuahua existe una postura clara y firme: no permitir que el territorio sea secuestrado por la delincuencia.

Finalmente, la legisladora hizo un reconocimiento a las instituciones participantes y a los elementos que arriesgan su vida en estas acciones, destacando que este operativo no solo representa un logro, sino un mensaje claro de que cuando hay voluntad, hay resultados.