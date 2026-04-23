Arrestan a 43 presuntos integrantes de la Mafia Mexicana en operativo federal en California

fuente: unotv

El arresto de 43 presuntos integrantes de la Mafia Mexicana en California ocurrió este jueves durante la Operación Paraíso de los Gánsteres, en la que autoridades federales imputaron delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y asesinato en los condados de Los Ángeles y Orange.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes federales realizaron más de 30 incursiones antes del amanecer en distintas ciudades del sur de California. Las acciones derivaron en la detención de decenas de personas vinculadas con la organización conocida como “La Eme”.

De acuerdo con la Fiscalía federal, hay 43 personas acusadas, de las cuales:

25 fueron arrestadas durante el operativo

15 comparecieron ante un tribunal en Santa Ana

10 comparecieron en Los Ángeles

12 ya estaban bajo custodia estatal

Operación contra la Mafia Mexicana en California

Las autoridades imputaron tres acusaciones federales que señalan a los detenidos por diversos delitos relacionados con crimen organizado en el condado de Orange.

Entre los arrestados se encuentran:

Jaime Alvarado, alias “Junior”

Karina Cesena

Mario Flores, alias “Happy”

También figuran integrantes de alto rango bajo custodia estatal, como Luis Cárdenas, alias “Gángster”, señalado como responsable de coordinar operaciones desde prisión.

Cargos por narcotráfico, secuestro y asesinato

Los imputados enfrentan cargos por:

Conspiración para delinquir

Secuestro y extorsión

Tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína

Operación de negocios de apuestas ilegales

Uso de armas de fuego en delitos violentos

Las autoridades señalaron que la organización dirigía