Revelan que la unidad de la CIA que operó en Chihuahua es la misma que habría ubicado a “El Mencho” en Tapalpa

fuente: infobae

El caso de los dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente automovilístico en Chihuahua ha comenzado a revelar las operaciones de Estados Unidos en el país, esto pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha negado su participación en el combate a los cárteles en territorio mexicano.

Información revelada por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota refiere que la unidad a la que pertenecían los agentes fallecidos fue la misma que logró ubicar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, que culminó con su abatimiento el pasado 22 de febrero.

La unidad, llamada ADO por sus siglas en inglés y adscrita a una oficina operativa dentro del consulado de los Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, habría sido la encargada de utilizar drones para ubicar la última residencia del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el periodista, la unidad hizo enlace con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para compartir información sobre la ubicación de “El Mencho”, quien se encontraba con varios hombres de confianza y una de sus parejas sentimentales.

La fuente citada por Chaparro aseguró que en el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes sí se notificó al gobierno mexicano de la participación de la CIA: “En todo momento estuvimos en comunicación”, le dijo. Asimismo, afirmó que también tuvo conocimiento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).