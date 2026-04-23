Choque entre unidad ministerial y vehículo particular deja mujer lesionada en el Centro

Una fuerte colisión registrada la tarde de este jueves sobre la avenida Independencia, en pleno Centro de la ciudad, dejó como saldo una mujer lesionada y generó intenso congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular omitió el alto en un cruce, lo que provocó que fuera impactado por una de dos unidades pertenecientes a la Fiscalía General del Estado que circulaban por el lugar.

Tras el impacto, el automóvil particular fue proyectado varios metros, resultando lesionada una mujer que se encontraba en el sitio.

Paramédicos arribaron rápidamente para brindarle atención médica; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes se encargaron de levantar el reporte correspondiente, realizar el peritaje y determinar las responsabilidades.

El percance ocasionó afectaciones a la circulación, además de generar expectación entre peatones y comerciantes del primer cuadro, debido a la participación de unidades oficiales.