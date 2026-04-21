Rinde protesta de Ley juez para el Distrito Morelos

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, en voz de su presidente, diputado Francisco Sánchez Villegas, mediante el cual se designó al ciudadano Adalberto Contreras Payán como Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, quien rindió protesta dentro de la Sesión Ordinaria de este 21 de abril del 2026 ante el Poder Legislativo.

Lo anterior, derivado del fallecimiento del C. Omar Felipe García Cano, quien se desempeñaba como juzgador en dicho distrito judicial, hecho que fue notificado oficialmente a al Congreso de Chihuahua.

En este sentido, el Congreso de Chihuahua en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chihuahua y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, procedió a determinar a la persona que habría de ocupar la vacante, conforme al principio de prelación establecido en la normativa vigente.

Para ello se consideró la información otorgada por el Instituto Estatal Electoral (IEE) relativa al orden de prelación derivado del proceso electoral extraordinario 2024–2025 para la elección de personas juzgadoras.

En base a lo anterior y atendiendo al criterio constitucional de género y votación obtenida, correspondió al C. Adalberto Contreras Payán asumir el cargo, al haber obtenido el mayor número de votos dentro de su género entre las personas no asignadas.