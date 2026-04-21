Visita Cabildo Joven al ICHITAIP y reciben charla de acceso a la información y protección de datos personales

Al recibir la visita de los integrantes del Cabildo Joven del Municipio de Chihuahua, para una charla de sensibilización, los Comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) hicieron la invitación dirigida a los jóvenes a ejercer y difundir los derechos constitucionales de acceso a la información y a la protección de datos personales.

En su mensaje, Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, les planteó la situación por la que atraviesa el Órgano Garante y cómo Chihuahua es una de las últimas entidades en que mantiene operativo el sistema de acceso a la información.

“Chihuahua no teme a la transparencia”, manifestó ante los jóvenes. Por su parte la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno, celebró el acercamiento de los jóvenes con el ICHITAIP, pues nadie mejor que ellos para hacer saber a las autoridades lo que necesitan, sobre lo que quieren trabajar y fortalecer.

“De nuestro instituto tienen mucho que promover, la información pública en la que pueden conocer muchos trámites, como becas y de lo que van a promover en la ciudad”, manifestó. A su vez, la Comisionada María Selene Prieto Domínguez, les enfatizó a los jóvenes el trabajo del Instituto al garantizar que los sujetos obligados cumplan con su obligación de entregar la información que les sea solicitada, además de garantizar los datos personales de todos los datos que recaban.