FGE emitirá informe sobre fallecimiento de agentes de EU: De la Peña

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de emitir un informe detallado sobre el fallecimiento de dos agentes de la Embajada de Estados Unidos, informó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña.

El funcionario estatal señaló que el fiscal César Jáuregui Moreno ya había fijado postura previamente sobre el caso, y precisó que, ante el nuevo posicionamiento de la Presidencia de la República, será la propia FGE quien proporcione la información oficial.

De la Peña pidió esperar el pronunciamiento de la autoridad investigadora y, al ser cuestionado sobre si ya se entregó un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió que lo desconoce, reiterando que será la Fiscalía quien dé a conocer los detalles del caso.