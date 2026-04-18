Sheinbaum asegura que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España.

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“No hay crisis diplomática, nunca ha habido”, dijo Sheinbaum, que asiste en Barcelona a la cumbre en defensa de la democracia.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona que “no hay crisis diplomática” entre México y España y “nunca” la ha habido.

“No hay crisis diplomática, nunca ha habido”, dijo Sheinbaum, que asiste en Barcelona junto a otros líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia.

“Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, añadió.

La mandataria expresó su satisfacción por estar en Barcelona “defendiendo siempre la democracia” y recordó la célebre frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre que la democracia “es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo”.

A la cumbre en defensa de la democracia asisten también los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el exmandatario chileno Gabriel Boric, así como representantes de otros gobiernos progresistas.