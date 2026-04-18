Resalta Secretaría de Salud la importancia de la detección oportuna de la hemofilia.

La Secretaría de Salud informó que, en el marco del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora el 17 de abril de cada año, mantiene el compromiso de fortalecer la atención integral y especializada a personas con trastornos de la coagulación.

Es una enfermedad genética que afecta la capacidad de la sangre para coagular de manera adecuada, lo que puede provocar episodios de sangrado prolongado, tanto de forma espontánea como posterior a lesiones leves.

Entre los principales signos y síntomas se encuentran la aparición frecuente de moretones, hemorragias nasales prolongadas y excesivas tras procedimientos dentales o quirúrgicos, así como dolor e inflamación en articulaciones derivado de hemorragias internas.

La detección de estos padecimientos se realiza a través de estudios clínicos y de laboratorio especializados.

Un diagnóstico oportuno es fundamental para iniciar tratamientos y así prevenir complicaciones, como daño articular permanente o pérdida de sangre.

Durante 2025 en las unidades pertenecientes a Servicios de Salud de Chihuahua y al Instituto Chihuahuense de la Salud, se atendió a 24 personas con padecimientos relacionados con trastornos de la coagulación.

De estos, 18 casos correspondieron a deficiencia hereditaria del factor VIII, considerada la forma más común de hemofilia; 4 a deficiencia hereditaria del factor IX y 2 a otros defectos de la coagulación, específicamente la enfermedad de Von Willebrand, también clasificada como un trastorno hemorrágico relevante.

En lo que va de 2026 se han efectuado 7 atenciones por deficiencia hereditaria del factor VIII.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a valoración médica ante cualquier signo de sangrado anormal, especialmente cuando existe antecedente familiar de trastornos hemorrágicos.

Además se recomienda a las personas diagnosticadas mantener un seguimiento médico continuo, evitar actividades que representen riesgo de lesiones y apegarse de manera estricta a su tratamiento.