Entrega Carla Rivas cheque de 82 mil pesos a la Escuela Primaria Narciso Mendoza.

Chihuahua, Chih.- La diputada del Distrito 16, Carla Rivas, visitó la Escuela Primaria Narciso Mendoza con el propósito de conocer a la alumna seleccionada en la convocatoria “Diputado y Diputada Infantil por un Día” edición 2026, así como realizar la entrega formal de un cheque por 82 mil pesos, destinado a mejoras en la institución educativa.

La estudiante elegida fue Jimena Pérez Luján, alumna de sexto grado, quien destacó por contar con el mejor promedio de su grupo y por su disciplina deportiva, al ser cinta negra en taekwondo.

Durante su mensaje, la legisladora subrayó la importancia de este ejercicio cívico al señalar que “Diputada y Diputado Infantil por un Día” permite a las niñas y niños comprender que la democracia se construye a través de la participación, las ideas y el interés por mejorar su entorno. Asimismo, felicitó a Jimena por su logro, destacando que es resultado de su esfuerzo, dedicación y compromiso.

Rivas enfatizó que asumir este papel implica escuchar, opinar con respeto y representar dignamente a sus compañeras y compañeros, por lo que invitó a la estudiante a aprovechar esta experiencia con responsabilidad y entusiasmo durante su participación en el Congreso del Estado.

Por su parte, Jimena Pérez Luján agradeció a la diputada por su cercanía e interés, y expresó su entusiasmo por vivir esta experiencia. “Hoy entiendo que ser diputada implica una gran responsabilidad; se requiere compromiso, dedicación y amor por la gente. Gracias por inspirarme a ayudar a los demás”, manifestó.

Posteriormente, se llevó a cabo el acto cívico de honores a la bandera, así como una actividad didáctica organizada por el Instituto Estatal Electoral, en la que las y los estudiantes participaron mediante el uso de urnas electrónicas.

En el evento también estuvieron presentes la directora del plantel, Claudia Vázquez; Remigio Córdova Álvarez, en representación de la consejera del Instituto Estatal Electoral, Vanessa Armendáriz; así como docentes, estudiantes y familiares de la diputada infantil.